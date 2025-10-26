The Swiss voice in the world since 1935
الإعصار ميليسا يواصل اجتياحه المدمر لمنطقة البحر الكاريبي

تم نشر هذا المحتوى على
يواصل الإعصار ميليسا الأحد مساره المدمر عبر منطقة البحر الكاريبي، مهددا جامايكا وجزيرة إيسبانيولا المقسومة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي حيث تسببت بمقتل أربعة أشخاص.

وصنف  المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ومقره في فلوريا، في الساعات الأولى من يوم الأحد ميليسا على أنه “إعصار من الفئة الثالثة” على مقياس من خمس درجات، مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 120 كلم في الساعة.

وتسبب الإعصار ميليسا بمقتل ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص في جمهورية الدومينيكان، بحسب السلطات المحلية.

وأعلنت جمهورية الدومينيكان حال الإنذار الأحمر في تسع من مقاطعاتها الـ31 تحسبا لخطر الفيضانات المفاجئة والسيول والانهيارات الأرضية.

يتقدم الإعصار ميليسا حاليا نحو جامايكا التي يتوقع أن يجتاحها لأيام قبل قبل أن يتجه شمالا ويهدد كوبا.

وأفادت وكالة حكومية في جامايكا السبت بإغلاق كل الموانئ البحرية.

وغمرت الأمطار الغزيرة طرقا كثيرة في كينغستون، عاصمة جامايكا، على ما أظهرت صور نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

وميليسا هي العاصفة الاستوائية الثالثة عشرة في موسم الأعاصير الأطلسية، الذي يمتد من أوائل حزيران/يونيو إلى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

بور-به/رك/دص

