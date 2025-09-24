الإمارات: اجتماع ترامب مع دول إسلامية ركز على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

(رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول إسلامية ركز على إنهاء الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع ركز كذلك على إطلاق سراح جميع الرهائن واتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الذي مزقته الحرب.

وأشارت إلى أن الاجتماع عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم قادة من الإمارات وقطر والسعودية ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

(تغطية صحفية إيناس العشري-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)