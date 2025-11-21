The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تتعهد استثمار 50 مليار دولار في كندا

أعلنت الإمارات الجمعة أنها ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في كندا، خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أبوظبي.

وجاء التعهد الاستثماري الجديد في أميركا الشمالية بعد أن وعد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في أيار/مايو بضخ 1,4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي على مدى عشر سنوات خلال زيارة أجراها الرئيس دونالد ترامب. 

وبتوجيه من الرئيس الإماراتي، اعتمد ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد “إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، تستثمر من خلالها الدولة ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي في عدد من القطاعات الحيوية في كندا”.

وبموجب الاتفاق ستستثمر الإمارات المبلغ في “القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية والوطنية، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على شعبي البلدين”، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في كندا 8,8 مليار دولار في عام 2024، في حين بلغ إجمالي الاستثمار المباشر الكندي في الإمارات 242 مليون دولار في العام ذاته، وفق البيان.

اية/ح س/ص ك

