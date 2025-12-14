The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تحصد 23 ميدالية في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب

حاز منتخب الإمارات لأصحاب الهمم على 23 ميدالية ملونة، 6 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات، خلال دورة “الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025″، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

واختُتمت مساء السبت في دبي فستيفال سيتي المنافسات التي شارك فيها نحو 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت نسخة دبي تحطيم 25 رقما قياسيا، منها 9 أرقام عالمية و16 رقما آسيوياً، بحسب “وام”.

