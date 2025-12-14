الإمارات تحصد 23 ميدالية في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب

حاز منتخب الإمارات لأصحاب الهمم على 23 ميدالية ملونة، 6 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات، خلال دورة “الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025″، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

واختُتمت مساء السبت في دبي فستيفال سيتي المنافسات التي شارك فيها نحو 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت نسخة دبي تحطيم 25 رقما قياسيا، منها 9 أرقام عالمية و16 رقما آسيوياً، بحسب “وام”.

