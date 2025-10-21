The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تحيل عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة بتهم الخطف والابتزاز وهتك العرض

تم نشر هذا المحتوى على
أحالت النيابة العامة في الإمارات، تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفادت الوكالة الرسمية أنّ  تفاصيل القضية تعود إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي “مجتمعي آمن” من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية، بحسب ما أفادت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنّه تم “ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم”، ما اعتبرته “يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة”.

ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.

