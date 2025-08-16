الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز شرطة في باكستان

دانت الإمارات السبت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في بيشاور شمال باكستان، وأدى إلى مقتل عدد من كوادر الأمن وإصابة آخرين.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على أن “الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الجبان، ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

