الإمارات ترحب بخطة سلام تدعمها الولايات المتحدة للسودان

رحّبت الإمارات الأحد بخطة سلام تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في السودان، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بخطة السلام الشاملة للسودان التي أعلنها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس”.

وشدد على “التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإرساء هدنة إنسانية غير مشروطة”.

كما أشار إلى الالتزام “الراسخ بالعمل مع المجموعة الرباعية” التي تضم أبوظبي وواشنطن والرياض والقاهرة.

والثلاثاء، أبدى بولس خلال انعقاد مؤتمر مانحين في واشنطن لجمع مساعدات لـ”صندوق السودان الإنساني”، “تفاؤلا حذرا” بإمكان التوصل إلى خطة سلام أوسع نطاقا، مشيرا إلى اضطلاع الإمارات والسعودية ومصر بدور فيها، وإلى أنّها ستكون مقبولة لدى طرفي الحرب.

وقال إن الخطة تقوم على خمس ركائز، بدءا بهدنة إنسانية، ثم حماية المدنيين وإعادتهم إلى مناطقهم، على أن يلي ذلك وقف دائم لإطلاق النار، ثم عملية انتقالية على المستوى السياسي، وصولا إلى إعادة إعمار البلاد.

