الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية الهجوم في قطر

استدعت دولة الإمارات نائب السفير الإسرائيلي لديها، على خلفية الهجوم غير المسبوق للدولة العبرية الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في قطر، بحسب بيان للخارجية الإماراتية الجمعة.

وأشار البيان إلى أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي “استدعت (…) نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو”.

استهدف هجوم إسرائيلي غير مسبوق في قطر الثلاثاء مبنى يضم الوفد المفاوض لحماس ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص هم نجل أحد كبار قادتها وكبير مفاوضيها خليل الحية، ومدير مكتبه وثلاثة من مرافقيه، بالإضافة إلى رجل أمن قطري.

وقوبل الهجوم بإدانة شديدة وتضامن من بلدان الخليج.

وزار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدوحة غداة الهجوم لتأكيد دعمه للجارة قطر.

