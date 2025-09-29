The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تضيف فئات جديدة لأغراض طلب الحصول على تأشيرات الدخول

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أضافت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول لزيارة الإمارات وعدّلت المدد الزمنية وشروط الحصول على عدد من التأشيرات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وشملت الأغراض التي أضيفت المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الترفيه، الفعاليات، السفن السياحية وقوارب النزهة.

وأوردت “وام” أن تصريح إقامة الحالات الإنسانية يُمنح لمدة عام، مع إمكانية التمديد بقرار من الهيئة وفق شروط، كما تُمنح الإقامة للأرامل والمطلقات الأجنبيات لمدة عام، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بشروط. وتتيح تأشيرة زيارة صديق أو قريب استضافة الأقارب والأصدقاء من الدرجة الأولى وحتى الثالثة حسب دخل الضامن.

م ل/لين

