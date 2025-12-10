الإمارات تطلق أول مشروع وطني لأرشفة التاريخ البحري الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الأربعاء إطلاق أول مشروع وطني لتوثيق وأرشفة التاريخ البحري الرياضي في الدولة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنها “مبادرة غير مسبوقة بهدف صون الذاكرة البحرية وحفظ الإرث الرياضي العريق الذي يشكل إحدى ركائز الهوية الوطنية منذ قيام الاتحاد”.

وأضاف أن المشروع يؤسس لأول قاعدة بيانات رقمية شاملة، لجمع وتنظيم وتوثيق السجلات التاريخية للبطولات والسباقات والفعاليات والمشاركات المحلية والدولية، والصور والمواد الفيلمية والوثائق والمقتنيات المرتبطة بالقطاع البحري الرياضي.

