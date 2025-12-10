The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تطلق أول مشروع وطني لأرشفة التاريخ البحري الرياضي

تم نشر هذا المحتوى على
أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الأربعاء إطلاق أول مشروع وطني لتوثيق وأرشفة التاريخ البحري الرياضي في الدولة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنها “مبادرة غير مسبوقة بهدف صون الذاكرة البحرية وحفظ الإرث الرياضي العريق الذي يشكل إحدى ركائز الهوية الوطنية منذ قيام الاتحاد”.

وأضاف أن المشروع يؤسس لأول قاعدة بيانات رقمية شاملة، لجمع وتنظيم وتوثيق السجلات التاريخية للبطولات والسباقات والفعاليات والمشاركات المحلية والدولية، والصور والمواد الفيلمية والوثائق والمقتنيات المرتبطة بالقطاع البحري الرياضي.

