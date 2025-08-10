الإمارات تطلق النسخة الثالثة من مبادرة “100 شركة من المستقبل”

The Swiss voice in the world since 1935
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة “100 شركة من المستقبل”، والهادفة إلى تسليط الضوء على الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ المبادرة تستهدف  الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها أو لأعمالها، وذلك بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.

ونقلت عن وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق قوله إنّ “دولة الإمارات قطعت أشواطا واسعة للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتبنت إستراتيجيات ومبادرات استشرافية لدعم نمو أعمال المشاريع المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية”.

