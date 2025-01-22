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الإمارات تعزي تركيا في ضحايا حريق فندق في منتجع لتزلج

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أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا حريق اندلع في فندق في شمال غرب تركيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت وزارة الخارجية في بيان نقلته الوكالة الرسمية مساء الثلاثاء، عن “خالص تعازيها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

واندلع الحريق بعد الثالثة فجرا (بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش) في فندق “غراند كارتال” الفخم المؤلف من اثني عشر طابقا في منتجع كارتالكايا للتزلج على بعد 170 كيلومترا شرق أنقرة.

وتحدث ناجون وشهود عيان عن هول الكارثة إذ حاول الناس الفرار من النيران وقد قفز البعض من النوافذ أو استخدموا ملاءات الأسرة حبالا للهرب.

هت/الح

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