الإمارات تعلن مقتل متعاقد مغربي مع قواتها في هجوم إيراني في البحرين

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الثلاثاء مقتل مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء “مهمة روتينية” إلى جانب قوة دفاع البحرين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنها “تنعى أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الاماراتية من الجنسية المغربية، والذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة إثر اعتداء صاروخ إيراني استهدف مملكة البحرين الشقيقة”.

كما أعلنت “إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية”.

م ل/