الإمارات تعلن مقتل متعاقد مغربي مع قواتها في هجوم إيراني في البحرين
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الثلاثاء مقتل مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء “مهمة روتينية” إلى جانب قوة دفاع البحرين.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنها “تنعى أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الاماراتية من الجنسية المغربية، والذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة إثر اعتداء صاروخ إيراني استهدف مملكة البحرين الشقيقة”.
كما أعلنت “إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية”.
م ل/