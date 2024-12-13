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الإمارات تهنئ السعودية بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك سلمان وولي عهده.

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الأربعاء أنّ السعودية ستستضيف كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها عام 2034، لتؤكد المملكة الخليجية صعودها السريع في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وصادق مندوبو الاتحادات المنضوية تحت لواء فيفا على الترشيح السعودي الذي بقي منفردا بعد فتح باب الترشح لفترة قصيرة أمام الدول الآسيوية والأوقيانية بحكم التناوب الجغرافي.

هت/

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