الاتحاد الأوروبي: مشكلة بروتوكولية تمنع دخول مفوض الهجرة إلى شرق ليبيا

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بروكسل (رويترز) – قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ماركوس لاميرت يوم الأربعاء إن مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالمفوضية الأوروبية ماجنوس برونر مُنع من دخول شرق ليبيا بسبب “مشكلة بروتوكولية”.

ومنع أيضا وزراء من إيطاليا ومالطا واليونان من الدخول.

وقال لاميرت في إفادته الصحفية اليومية “ما حدث في بنغازي كان مشكلة بروتوكولية. ولهذا السبب لم يكن من الممكن عقد الاجتماعات المقررة”.

وأضاف “سيُبقي الاتحاد الأوروبي على قنوات اتصال مفتوحة، وسنواصل العمل وفق نهج فريق أوروبا مع جميع الأطراف المعنية”.

كان الوفد قد وصل إلى مطار بنغازي لحضور اجتماع مع حكومة أسامة حماد الموازية المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق ومساحات شاسعة من جنوب ليبيا، وذلك بعد وقت قصير من اجتماعه مع الحكومة المعترف بها دوليا التي تسيطر على غرب ليبيا.

وقال لاميرت إن مهمة الاتحاد الأوروبي في البلاد تتمحور حول “الزيادة الأحدث في عدد الوافدين غير الشرعيين من ليبيا”.

ونبهت حكومة حماد يوم الاثنين إلى ضرورة حصول جميع الزائرين والدبلوماسيين الأجانب على موافقة مسبقة قبل الدخول إلى ليبيا أو الانتقال داخل حدودها.

وصارت ليبيا طريقا للمهاجرين إلى أوروبا منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بسبب صراع بين فصائل مسلحة.