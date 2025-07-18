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الاتحاد للطيران تنقل 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً للمرة الأولى

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أعلنت الاتحاد للطيران أنها نقلت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً عبر أسطولها البالغ أكثر من 100 طائرة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس قوله “تخطى عدد الضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد 20 مليونا خلال 12 شهراً”. وأضاف “نواصل مسيرتنا التصاعدية في إطار استراتيجية نمو أوسع شهدت تضاعف أعداد ركابنا السنوية من 10 ملايين إلى 20 مليونًا خلال عامين ونصف عام فقط، ويعود هذا النمو المستدام إلى تزايد الطلب، وشبكة عالمية ديناميكية، وتركيز استراتيجي واضح”.

وحققت الاتحاد للطيران أرباحا بلغت 685 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

هت

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