الارجنتين تعرب عن دعمها لغروسي في مواجهة “التهديدات” الايرانية

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أعربت بوينوس ايرس عن دعمها لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الارجنتيني رافايل غروسي، معتبرة أنه يواجه “تهديدات” من إيران.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأرجنتينية نُشر السبت على منصة إكس “نعرب عن دعمنا الثابت لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، وندين بشدة التهديدات التي وجهتها إيران له”.

يأتي هذا التصريح بعد أن ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة بـ”النوايا الخبيثة” لغروسي.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.

وأضاف بيان الوزارة “نحث سلطات هذا البلد على ضمان سلامته وفريقه بالكامل، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرضهم للخطر”، دون أن تحدد طبيعة “التهديدات”.

أطلقت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية إيرانية وعلماء وقادة عسكريين في 13 حزيران/يونيو في محاولة لإنهاء البرنامج النووي الذي تقول إن الجمهورية الإسلامية تسعى عبره لتطوير القنبلة الذرية رغم نفي طهران المتكرر.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الحملة الإسرائيلية بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية في أصفهان ونطنز وأيضا موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم المقام في باطن جبل جنوب طهران.

ومنذ بداية الحرب التي استمرت 12 يوما وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار، وجّهت السلطات الإيرانية انتقادات حادة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم إدانتها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المواقع النووية الإيرانية.

مري/ريم/لين