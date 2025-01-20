البتكوين تسجل سعرا قياسيا قبل ساعات على تنصيب ترامب

afp_tickers

4دقائق

سجّل سعر عملة البتكوين الرقمية مستوى قياسيا تجاوز 109 آلاف دولار الاثنين قبل ساعات على بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب الذي أعلن عن خطط لإلغاء الضوابط التنظيمية على قطاع العملات المشفرة، رئيسا للولايات المتحدة.

وبلغت قيمة البتكوين مستوى قياسيا بلغ 109,241 دولارا قبيل مراسم التنصيب، قبل أن تتراجع إلى حوالى 107,959 دولارا الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.

ارتفعت قيمة العملة الرقمية الأكبر في العالم منذ فاز ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر لتتجاوز عتبة 100 ألف دولار لأول مرة مطلع كانون الأول/ديسمبر.

جاء ذلك بعدما أعلن بأنه سيعيّن فور توليّه منصبه بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية، ما عزز الآمال بأن الرئيس الجديد سيلغي الضوابط التنظيمية المفروضة على القطاع.

ورغم أنه وصف العملات المشفرة في الماضي بأنها “احتيال”، بدّل ترامب موقفه وبات من أشد المدافعين عنها أثناء حملته الانتخابية.

وعندما وصل البتكوين إلى مستوى 100 ألف دولار التاريخي، كتب ترامب على “تروث سوشال” “تهانينا يا أصحاب البتكوين!! 100 ألف دولار! لا داعي للشكر!! سنعيد معا لأميركا عظمتها!”.

– عملة ترامب –

وفي نهاية الأسبوع، أطلق ترامب عملة مشفرة هي “عملة ميم” تحمل اسمه $TRUMP ما أدى إلى موجة شراء كبيرة لها لترتفع قيمتها السوقية إلى مليارات الدولارات.

ترتكز ما تسمى بـ”عملات ميم” المشفرة على الحماس الشعبي حول شخصية أو حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت ولا تحمل فائدة اقتصادية أو معاملاتية.

وقال المحلل الرفيع لدى “سويسكوت بنك” إبيك أوزكارديسكايا الاثنين “بعيدا عن التفاؤل، يتوقع بأن تكون سياسات ترامب سيفا ذو حدين”.

وأضاف “يتوقع أن تأتي سياساته الداعمة للنمو وإلغاء الضوابط التنظيمية بمنفعة للاقتصاد الأميركي لكن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية ستؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع معدلات التضخم”.

وكشف الرئيس المنتخب عن “عملة ميم” الخاصة به في منشور على منصته “تروث سوشال” وعلى “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، المقرب منه والمؤيد بشدة أيضا للعملات المشفرة.

سُلطت الأضواء بشكل كبير على العملات المشفرة منذ تأسست بسبب التذبذبات الكبيرة في قيمتها وانهيار عدد من منصات التداول العملاقة في القطاع، لا سيما منصة “إف تي إكس”.

طور شخص أو مجموعة من الأشخاص تحت اسم ساتوشي ناكاموتو المستعار عملة البتكوين التي ظهرت أول مرة عام 2008.

وأطلقت كوسيلة للتحرر من المؤسسات المالية التقليدية عبر تأسيس منصة للتعاملات تعتمد على اللامركزية.

ويتم توليد العملة الرقمية عندما تحل حواسيب قوية معادلات معقدة للتحقق من صحة التعاملات المالية التي تتم عبر تقنية “بلوك تشين” blockchain، والتي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية.

ولطالما واجهت البتكوين انتقادات لكونها العملة التي يتم اختيارها للقيام بعمليات دفع لا يمكن تعقبها على الجزء الخفي من الإنترنت المستخدم في الأنشطة الإجرامية (دارك ويب).

وتعرضت العملة لانتقادات أيضا لتسهيلها عمليات غسل الأموال وإفساحها المجال لعمليات الابتزاز عبر الهجمات بالبرمجيات الخبيثة.

كما أنها تُنتقد بسبب تأثيرها على البيئة إذ أن استخراج العملات المشفرة يتطلب كميات هائلة من الطاقة.

بور-بكب/لين/ص ك