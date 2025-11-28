البرلمان الاسباني يرفض ميزانية حكومة سانشيز

afp_tickers

2دقائق

رفض البرلمان الاسباني الخميس خطة الانفاق التي قدمتها حكومة الأقلية، ما يهدد أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بالبقاء لعام آخر من دون ميزانية جديدة.

ولم يتمكن ائتلاف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز من إقرار أي ميزانية منذ انتخاب برلمان 2023 المعلق، ما ضيّق بشدة هامش المناورة لديه في مشاريع الإنفاق الجديدة.

ووضع الائتلاف هذا الشهر سقفا للإنفاق لعام 2026 وجدولا زمنيا لخفض العجز خلال العامين المقبلين، ما من شأنه أن يشكل خطوة أولى أساسية نحو تقديم ميزانية جديدة واستبدال حسابات عام 2023 التي يتم تجديدها تلقائيا.

وحددت الحكومة سقف الإنفاق لعام 2026 عند 212 مليار يورو، بزيادة مقدارها 8,5% عن العام الماضي، متوقعة انخفاض العجز العام المقبل.

لكن النواب رفضوا مشروع القانون بغالبية 178 صوتا مقابل 164 وامتناع خمسة نواب عن التصويت.

وانضم الحزب الشعبي، وهو حزب المعارضة الرئيسي المحافظ، إلى حزب فوكس اليميني المتطرف وحزب خونتس الانفصالي الكتالوني الذي انشق أخيرا عن الحكومة، لرفض الميزانية.

ويتعين على الحكومة تقديم إطار عمل جديد للميزانية خلال شهر. وسيؤدي أي فشل آخر إلى تمديد ميزانية عام 2023 للعام الثالث على التوالي.

ورغم ذلك، نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 3,5% عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2,9% هذا العام، أي أكثر من ضعف النسبة المتوقعة لمنطقة اليورو.

ربج/سام/الح