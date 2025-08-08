البعثة الأمريكية بالإمارات تحذر من تهديدات للجاليتين اليهودية والإسرائيلية
(رويترز) – قالت البعثة الأمريكية بالإمارات يوم الجمعة إنها تلقت معلومات تشير إلى تهديدات تستهدف الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في الدولة الخليجية.
وشددت قيادة الأمن القومي الإسرائيلي في 31 يوليو تموز تحذيرها بشأن سفر الإسرائيليين الموجودين في الإمارات، وقالت إن “المنظمات الإرهابية تعمل بنشاط هذه الأيام في محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل”.
