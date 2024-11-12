البنتاجون: سفن حربية أمريكية تصد هجمات للحوثيين

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن سفنا حربية أمريكية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية خلال عبور السفن مضيق باب المندب.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق يوم الثلاثاء أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وبحر العرب استهدفتا سفنا تابعة للبحرية الأمريكية. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن العمليتين استمرتا ثماني ساعات.

وقال الميجر جنرال بسلاح الجو باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون إن سفينتين حربيتين أمريكيتين تعرضتا يوم الاثنين لهجوم من ثماني طائرات مسيرة وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن على الأقل.

وأضاف رايدر أنه ليس على علم بأي هجمات على حاملة الطائرات أبراهام لنكولن.

وذكر سريع أن العملية الأولى استهدفت حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في حين استهدفت العملية الثانية مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على ممرات الشحن العالمية قرب اليمن منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 فيما يقولون إنها هجمات على سفن يعدونها ذات صلة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال حرب إسرائيل في قطاع غزة. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن.

ودفعت الهجمات الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات انتقامية. وقال الحوثيون سابقا إنهم استهدفوا مدمرات وطائرات مسيرة أمريكية.