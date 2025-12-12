البنك المركزي الروسي سيقاضي يوروكلير على خلفية الأصول المجمدة

أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة أنه سيرفع دعوى قضائية بحق مجموعة يوروكلير المالية ومقرها بلجيكا، والتي تحتفظ بأصول موسكو الدولية المجمدة، مع نية الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الاستفادة من نحو 200 مليار يورو (232 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي التي جمّدها الاتحاد بعد هجوم موسكو على أوكرانيا عام 2022، وذلك لتوفير شريان حياة مالي لكييف.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق نهائي خلال قمة يعقدها الأسبوع المقبل، لكنه يواجه معارضة من بلجيكا التي تضم مقر يوروكلير وتخشى انتقام موسكو.

والجمعة، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيرفع “دعوى قضائية ضد يوروكلير أمام محكمة التحكيم في موسكو” بسبب ما وصفه بـ”الأفعال غير القانونية” التي قامت بها المؤسسة.

وأضاف في بيان أن “أفعال جهة الإيداع يوروكلير تسببت في إلحاق الضرر ببنك روسيا نتيجة عجزها عن إدارة أمواله وأوراقه المالية”.

ولم يتضح ما إذا كانت الدعوى القضائية قد رُفعت بالفعل، ولم يُفصّل البيان طبيعة الأضرار.

كما لم تتضح بعد تداعيات أي دعوى قضائية ترفعها روسيا.

وسبق أن استخدمت دول مجموعة السبع فوائد الأصول المُجمّدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

ولطالما نددت روسيا بتجميد الأصول معتبرة ذلك غير قانوني، وقالت إن أي خطوات أخرى لاستخدام الأموال بشكل مباشر ستُعدّ سرقة.

وامتنعت شركة يوروكلير عن التعليق على الفور على الدعوى القضائية التي أعلن عنها الجمعة.

لكن متحدثا باسم غرفة المقاصة أشار إلى أن يوروكلير “تواجه حاليا أكثر من 100 دعوى قضائية في روسيا”.

وتعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بدعم كييف خلال العام المقبل. ويعتزم المسؤولون التوصل إلى اتفاق بشأن مصدر التمويل خلال قمتهم المُقررة يومي 18 و19 كانون الأول/ديسمبر.

وبموجب الخطة المُعقدة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، تقوم يوروكلير بإقراض الأموال للاتحاد الأوروبي، الذي بدوره سيُقرضها لكييف.

ولن تُسدد أوكرانيا هذه الأموال إلا إذا دفعت روسيا تعويضات لكييف عن الدمار الذي ألحقته بها.

والخميس، تجاوزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقبة رئيسية بالاتفاق على آلية لتجميد الأموال ما دام ذلك ضروريا، من دون الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.

