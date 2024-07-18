البيت الأبيض: بايدن يتوقع أن يجتمع مع نتنياهو الأسبوع المقبل

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع أنه سيتمكن من الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل بناء على تعافيه من الإصابة بكوفيد-19.

وسيلقي نتنياهو خطابا أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لصحفيين “إننا نتوقع أن يحظى الزعيمان بفرصة رؤية أحدهما الآخر حينما يكون رئيس الوزراء نتنياهو في البلاد”.