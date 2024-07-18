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البيت الأبيض: نشعر بقلق شديد إزاء الصراع في السودان وندين الضالعين فيه

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واشنطن (رويترز) – قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الصراع المستعر في السودان وتدين بشكل لا لبس فيه الضالعين فيه.

وأضاف أن أكثر من 25 مليون شخص يواجهون مستويات غير مقبولة من انعدام الأمن الغذائي، كما تواجه البلاد كلها تقريبا أعمال عنف. ومضى قائلا إن الولايات المتحدة تدعو المقاتلين إلى وقف الهجمات على المدنيين الأبرياء والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

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