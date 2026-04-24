البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران

واشنطن 24 أبريل نيسان (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص، وجاريد كوشنر صهر الرئيس سيتوجهان إلى إسلام اباد صباح غد السبت لإجراء محادثات مع إيران بوساطة باكستانية.

وأضافت لصحفيين في البيت الأبيض دون تفاصيل إن إدارة ترامب شهدت “بعض التقدم” من الجانب الإيراني خلال اليومين الماضيين.

وأضافت “سيتوجه ستيف وجاريد إلى باكستان غدا للاستماع إلى الموقف الإيراني. نأمل في إحراز تقدم وأن يفضي هذا الاجتماع إلى تطورات إيجابية”.

وأفادت رويترز في وقت سابق بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى العاصمة الباكستانية اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة.

وذكرت ليفيت أن جيه.دي فانس نائب الرئيس مستعد للتوجه إلى باكستان للمشاركة في المحادثات إذا ما تكللت بالنجاح. وكان فانس قاد الجولة الأولى من محادثات لم تكن ناجحة مع إيران في إسلام اباد هذا الشهر.

وأضافت “سيكون الرئيس ونائب الرئيس ووزير الخارجية منتظرين هنا في الولايات المتحدة للاطلاع على آخر المستجدات، ونائب الرئيس، على حد علمي، على أهبة الاستعداد وسيكون جاهزا للتوجه إلى باكستان إذا رأينا ضرورة لذلك”.

ومدد ترامب من جانب واحد يوم الثلاثاء وقف إطلاق النار امتد أسبوعين مع إيران لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على إنهاء الحرب.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)