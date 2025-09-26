سويسرا تستعد لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% على الأدوية

تحاول مجموعة نوفارتيس السويسرية خفض أسعار الأدوية في السوق الأمريكية. Keystone-SDA

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية والشاحنات والأثاث المصنّع خارج الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “سنفرض ضريبة بنسبة 100% على جميع الأدوية المسجّلة بعلامات تجارية، والحاصلة على براءات اختراع، ما لم تبنِ الشركة مصنعها الدوائي داخل أمريكا”، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

حتى الآن، نجا قطاع الأدوية السويسري من الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضتها إدارة ترامب على سويسرا. لكن صناعة الصيدلة كانت تعي أنها تحت التهديد، إذ منح ترامب شركات الأدوية مهلة حتى نهاية سبتمبر لخفض أسعار الأدوية المستوردة، ملوّحًا بضرائب ضخمة إذا لم تستجب.

تحاول مجموعة نوفارتيس السويسرية خفض أسعار الأدوية في السوق الأمريكية. وقال المدير التنفيذي فاس ناراسيمهان، في مقابلة نشرتها صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ يوم السبت، إن الشركة تعمل مع الحكومة الأمريكية لإيجاد “حلول بنّاءة”. ودعا الدول خارج الولايات المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها عبر تخصيص حصة أكبر للابتكار، مؤكّدًا أن أسعار الأدوية في سويسرا منخفضة للغاية.

الحكومة السويسرية تدخل على الخط

وفي رد فعل على القرار الأمريكي، أجرت الحكومة السويسرية محادثات مع ممثلي وممثلات صناعة الأدوية يوم الاثنين الماضي لمناقشة السياسة الجمركية الجديدة. ووصف وزير الاقتصاد غي بارمولان المحادثات بأنها “بنّاءة”، من دون كشف تفاصيل إضافية.

وحول احتمال زيادة أسعار الأدوية في سويسرا، أوضحت وزيرة الصحة إليزابيت بوم-شنايدر أن القضية لا تتعلق بارتفاع الأسعار، بل بكيفية تعزيز قيمة الصناعة الدوائية السويسرية بما ينسجم مع تفويض البرلمان والإطار القانوني القائم.

أهداف ترامب

فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الدوائية سيٌفضي إلى ارتفاع الأسعار. لكن بحسب فريدي هازنمايله، كبير الاقتصاديين في مصرف رايف ايزن، تسعى الحكومة الأمريكية إلى تحقيق هدفين: خفض أسعار الأدوية من جهة، وإعادة خطوط الإنتاج إلى الداخل الأمريكي من جهة أخرى.

وقال هازنمايله لوكالة الأنباء الاقتصادية AWP إن “هاتين المقاربتين متناقضتان”. وأوضح أن الرسوم الجمركية ليست وسيلة فعالة لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة على المدى الطويل، فبناء مصانع جديدة يستغرق سنوات، ويكلّف كثيرًا، إضافة إلى أن إجراءات منح التراخيص طويلة ومعقدة.

