الترويكا الأوروبية تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

فرانكفورت (رويترز) – دعا قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أو ما يعرف باسم الترويكا الأوروبية، يوم الجمعة إلى إنهاء الحرب في غزة عبر وقف فوري لإطلاق النار، وأكدوا التزامهم بدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وقال زعماء الترويكا الأوروبية في بيان مشترك “يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة الآن… نعارض بشدة جميع المساعي الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.