التضخم في تركيا يسجّل أدنى مستوى منذ أربعة أعوام
سجّل التضخم في تركيا تراجعا خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 31,1% على أساس سنوي، بعدما كان 32,9% في تشرين الأول/أكتوبر، ليسجّل أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وفق الأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء.
وسجلت الأسعار أعلى ارتفاعاتها في قطاع التعليم (+66,2% خلال عام) ثم السكن (+49,9%).
وعلى أساس شهري، بلغت زيادة أسعار المستهلك 0,9% فقط، مقارنة بـ2,6% في تشرين الأول/أكتوبر.
وكان التضخم قد بقي فوق 30% سنويا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولامس ذروته عند أكثر من 75% في أيار/مايو 2024 قبل أن يبدأ بالتراجع.
لكن مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (إناغ) تشكّك في الأرقام الرسمية، وتقدّر ارتفاع الأسعار بـ56,8% خلال عام.
ربا/ع ش/جك