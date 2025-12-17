منحدرات غير مستقرة وقمم دافئة: العلماء يسابقون الزمن لفكّ لغز انهيار بلاتن

البروفيسور يوهان غاوم من المعهد التقني الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ يستعرض أداة المحاكاة ثلاثية الأبعاد التي قام بتصميمها والتي صممت بدقة إطلاق الجليد الصخري الذي يبلغ حجمه عشرة ملايين متر مكعب في بلاتن في وقت سابق من هذا العام. Michael Buholzer / Keystone

أدى الانهيار الكارثي لنهر بيرش الجليدي، الذي دمّر قرية بلاتن الجبلية السويسرية في شهر مايو، إلى إطلاق جهد علمي غير مسبوق لفهم كيف يمكن أن ينهار جانب جبلي بهذا العنف، وما قد يحدث بعد ذلك.

15دقائق

أثناء القيادة صعودًا في وادي لوتشينتال، يتحول الهدوء الريفي للمراعي الخضراء الزاهية والغابات ذات اللون النحاسي الأصفر، إلى جرح بني غائر. إنه حقل الحطام الشاسع حيث كانت بلاتن قائمة ذات يوم.

في 28 مايو، انهار نهر بيرش الجليدي فوق بلاتن، تحت وطأة الصخور الهائلة المتساقطة من جبل كلاينس نيستورن المتداعي. وفي غضون 40 ثانية فقط، اندفعت تسعة ملايين طن من الصخور، والطين، والجليد، والحطام أسفل المنحدر بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. فاختنقت القرية. ومن اللافت للنظر، أنه تم إجلاء جميع السكان البالغ عددهم 300 نسمة، في الوقت المناسب. ولا يزال رجل واحد، يبلغ من العمر 64 عامًا، في عداد المفقودين.

واليوم، تُعتبر بلدية بلاتن منطقة محظورة في معظمهارابط خارجي، بسبب المخاطر المستمرة. ويستمر جبل كلاينس نيستورن في التحرك، بمعدل يصل إلى 10 سم يوميًا في الصيف، رغم إبطاء فصل الشتاء وتيرة الزحف. ولم يعد حدوث انهيار ثانٍ بنفس الحجم ممكنًا. فقد اختفى نهر بيرش الجليدي في معظمه، لكن مستوى الخطر لا يزال مرتفعًا.

قال غيوم بول-فافر، رئيس دائرة الكوارث الطبيعية في فاليهرابط خارجي، لموقع سويس إنفو ( Swissinfo.ch): “تفكّك النهر الجليدي المعلق [المتبقي]، ما قد يؤدي إلى انهيار جليدي، أو تدفقات حطام من الممر الجليدي، أو انهيار أرضي جديد من جزء غير مستقر من كلاينس نيستورن، كل هذه الأمور لا تزال ممكنة، ويمكن وصولها إلى قاع الوادي.”

منظر للحطام الصخري الذي تراكم على نهر بيرش الجليدي في 23 مايو/أيار 2025، قبل انهياره بعد خمسة أيام. Keystone / Jean-Christophe Bott

وتتمثل أكبر المخاطر في مخروط الحطام الهائل، الذي يزيد ارتفاعه عن 100 متر في بعض الأماكن، واحتمالية تشكل بحيرة جديدة، إذا أُغلق نهر لونزا مرة أخرى.

وهيمن الانهيار الصخري ببلاتن على النقاشات في مؤتمر دولي حول الانهيارات الأرضيةرابط خارجي، عُقد الشهر الماضي في جامعة لوزان. واجتمع فيه أكثر من 60 خبيرًا وخبيرة لفهم كيفية وقوع مثل هذا الحدث، وكيفية توقع وقوعه في المستقبل.

وأوضح كريستوف لامبييل، الأستاذ في كلية علوم الأرض والبيئة بجامعة لوزانرابط خارجي، دراسة عديد الباحثين.ات، وخاصة في أوروبا، حالة بلاتن، ويتعاونون.نّ بطريقة غير تنافسية: فيريد الجميع فهم ما حدث، ولكن ليس بالضرورة أن يكون أول من يفعل ذلك. وباستخدام عمليات المحاكاة والتحليل الزلزالي، تدرس مجموعات بحثية هذا الحدث غير المسبوق لفهم ديناميكيات التهديد المتزايد لسلسلة المخاطر المتعددة، المرتبطة بذوبان التربة الصقيعية وعدم استقرار الأنهار الجليدية.

أحداث متتالية متعددة المخاطر

بعد مرور ستة أشهر، يقول العلماء، بدأت بعض الأنماط بالظهور. فخلال العشرين عامًا الماضية، كانت أكبر ثلاثة انهيارات أرضية في جبال الألب، بيز سينغالو (2017)، وبيز سيرسين (2024)، والآن بلاتن (2025). وشهدت جميعها وقوع انهيارات صخرية على الأنهار الجليدية، تحولت إلى انهيارات جليدية صخرية هائلة، وتدفقات حطام.

قال لامبييل لموقع سويس إنفو: “يمثل هذا مصدر قلق بالغ للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كجبال الألب الأوروبية. فهناك احتمال كبير لحدوث أضرار جسيمة، لقدرتها على نقل الرواسب والجليد لمسافات بعيدة في الوادي. وفي سياق تغير المناخ، يضيف: “قد تزداد هذه الحالات في المستقبل، مع تدهور التربة الصقيعية وانحسار الأنهار الجليدية في المنحدرات الشديدة”.

ويبقى السؤال المحوري الذي لم يُحسم بعد حول ما إذا كان من الممكن عزو الانهيار الجليدي الصخري في بلاتن إلى تغير المناخ. ويرى بعض العلماء أن الصلة واضحة. ويعتقد كريستيان هوغل، العالم بجامعة زيورخ، أن تغير المناخ لعب دورًا رئيسيًا في ظاهرة بلاتن. وقال في مؤتمر عُقد في إنسبروك بالنمسارابط خارجي في سبتمبر: “إن الجيولوجيا، وخاصة طبقات الصخور وتكوينها، هي العامل الرئيسي في مثل هذا الحدث”. لكن هوغل يعتقد أنه بدون الاحتباس الحراري، كان من الممكن أن يحدث انهيار أرضي في بلاتن بعد قرون، إن حدث أصلًا.

يبدو علماء آخرون وعالمات أخريات أكثر حذرًا. فقد خلصت نشرة حقائقرابط خارجي صدرت في يوليو، عن المعهد التقني الفيدرالي العالي بزيورخ (ETH)، إلى أنّه “من المرجح جدًا” أن يكون الاحترار عاملًا مهمًا. وأشارت إلى وقوع منطقة الصخور غير المستقرة داخل التربة الصقيعية، ما يتفاعل بشدّة مع ارتفاع درجات الحرارة.

من حيث حجم وحجم الأضرار الناجمة عن انهيار نهر بيرش الجليدي الذي قضى على قرية بلاتن في كانتون فاليه، وهو أمر غير مسبوق في جبال الألب السويسرية. Garrett Fisher / Keystone

شهدت سويسرا ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية منذ ما قبل الثورة الصناعية، أي ما يقارب ضعف المتوسط ​​العالمي، مما أدى إلى فقدان الأنهار الجليدية على نطاق واسع، وتغير أنماط تساقط الثلوج، وذوبان التربة الصقيعية.

تتزايد حوادث انهيار الصخور مع تفاقم ذوبان الثلوج وذوبان التربة الصقيعية، لكن العلماء والعالمات يقولون إنه لا يزال من غير الواضح إذا كانت الانهيارات الصخرية الكبيرة أصبحت أكثر تواترًا، ومن الصعب إصدار بيانات موثوقة حول الأحداث الكبيرة والنادرة للغاية نظرًا لتفاوت البيانات.

يقول دانيال فارينوتي، عالم الجليد في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، والذي يأمل في تقديم استنتاجات أكثر دقة حول كارثة بلاتن العام المقبل: “العمليات مترابطة ويصعب فصلها”.

“يمكن القول إن الجيولوجيا المحلية والمناخ والأنهار الجليدية والتربة الصقيعية كلها لعبت دوراً [في كارثة بلاتن].”

دور التربة الصقيعية والصخور الهشة

لكن بالنسبة إلى لامبييل، يبقى دور تدهور التربة الصقيعية في منطقة كلاينس نيستورن “سؤالاً مفتوحا لا يمكن الجزم فيه بإجابة قاطعة“.

فمنذ عام 2019، تقدم نهر بيرش الجليدي حوالي 50 مترًا. ويرجع ذلك على الأرجح، إلى الانهيارات الصخرية المتكررة من نهر نيثورن، التي ألقت بالحطام على سطحه ودفعته إلى أسفل المنحدر. وفي هذه الأثناء، تقلصت أجزاء من النهر الجليدي المتشبث بالوجه الشمالي للجبل.

قال لامبييل: “بالإضافة إلى تدهور التربة الصقيعية، تسبّب انحسار هذا النهر الجليدي في انهيارات صخرية عديدة غطت النهر الجليدي، ما دفعه إلى أسفل الوادي وأدى إلى زعزعة استقراره”.

شاهد انهيار نهر بيرش الجليدي فوق بلاتن في جنوب سويسرا في 28 مايو 2025:

هل كان ذوبان التربة الصقيعية السريع مؤخرًا سببًا في عدم الاستقرار؟

يقول: “ربما نعم، لكن لا يمكننا الجزم بذلك بشكل قاطع حتى الآن. نحن بحاجة إلى بيانات إضافية. ونحتاج بشكل خاص إلى نمذجة آليات عدم الاستقرار في الأعماق.”

وينبغي أن توفر أجهزة الاستشعار الجديدة بيانات إضافية حول حالة التربة الصقيعية الحرارية، وتطورها عبر الزمن، بالإضافة إلى سلوك الصخور الميكانيكي. ولا تقدم جيولوجيا الجبل أي أجوبة مطمئنة. إذ تتداخل طبقات متصدعة من صخور النيس والأمفيبوليت مع صخور الجرانيت، لتشكل بنية غير مستقرة.

ويصف باحثو.ات المعهد التقني بزيورخ هذا الموقع بأنه “معرض للانهيار”، فعلى مرّ السنين، ازداد انكسار المنحدر بفعل التعرية الجليدية، وأصبح أكثر عرضة للعوامل الخارجية، نتيجة انحسار الغطاء الثلجي والجليدي.

ويقول أهل الاختصاص إن التربة الصقيعية قد ارتفعت حرارتها أيضاً في منطقة كلاينز نيستورن خلال العقود الأخيرة. ولذلك، من المحتمل أن يكون فقدان الجليد، وزيادة تسرب المياه قد أديا إلى ازدياد الضغوط وزيادة الإجهادات على المنحدر. وهذا بدوره قد يكون قد عجّل بانهيار المنحدر.

نمذجة تخطيط المخاطر

وسط زخم النشاط البحثي، ساهمت كارثة بلاتن في دفع النمذجة العلمية إلى الأمام. والآن، باتت أداة محاكاة ثلاثية الأبعاد، التي طُوّرت في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ ومعهد أبحاث الثلوج والانهيارات الثلجية، قادرة على التنبؤ بدقة تسلل المياه داخل الصخور، وازدياد كمياتها، وامتداد الانهيارات الثلجية والجليدية والصخرية. وقد نجح في التنبؤ بالتعرف على امتداد انهيار أرضي كبير في برينز، بكانتون غراوبوندن، عام 2023.

منظر جوي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يظهر قرية بلاتن التي غمرتها المياه جزئياً بعد تساقط الثلوج مؤخراً، بعد خمسة أشهر من انهيار أرضي دمر القرية. Michael Probst / Keystone / AP

وقبل أيام من انهيار بلاتن، وضع الباحثون نموذجًا لانطلاق 10 ملايين متر مكعب من الصخور والجليد. وتطابقت توقعاتهم بشكل كبير مع الكارثة، كما حدثت بالفعل. وهي امتداد 1،2 كيلومتر إلى الجانب الجنوبي الغربي من الوادي، و700 متر إلى الشمال الشرقي.

وحاليًا، يعمل الفريق مع الكانتونات وشركات الهندسة لتطبيق الأداة في تخطيط إدارة المخاطر في جميع أنحاء جبال الألب.

قال يوهان غاوم، أستاذ حركات التجمعات الجبلية في جامعة ETH بزيورخ و المعهد الفدرالي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية (WSL)، لموقع سويس إنفو: “نجري مناقشات نشطة مع كانتون فاليه لاستخدام هذه التقنية الجديدة، في أكثر 80 حالة خطورة وتهديدٍ لديه. كما نعمل بنشاط في منطقة كانديرستيج على جبل سبيتزر شتاين، حيث نجري عمليات محاكاة لتقييم المدى المحتمل لانزلاق صخري كارثي، وكيف يمكن تأثيره في بحيرة أوشينين”.

تعزيز المراقبة

تراقب سويسرا حوالي 1،400 نهر جليدي ضمن مشروع غلاموس ( GLAMOS) الوطني. وقد اختفى ربع حجمها منذ عام 2015رابط خارجي. ويصنّف ستون نهرًا جليديًا، معظمها في فاليه، على أنها خطرة. ويخضع نهر بيرش الجليدي للمراقبة منذ عام 1993.

وبفضل نظام إدارة المخاطر المنسق جيدًا، تم إجلاء سكان بلاتن قبل انهيار الجبل. وتضم شبكة الكانتون جيولوجيين.ات، و90 مراقبًا.ة محليًا.ة، والعديد من أجهزة الرصد، وأدوات الإنذار المبكر، وخطة إخلاء فعّالة.

ومنذ الانهيار، تم تثبيت أجهزة رصد جديدة محليًا. وقد قام علماء من جامعة زيورخ، بمسح مخروط الحطام باستخدام تقنية الليداررابط خارجي، والتصوير الطيفي الفائق، واستخدام التصوير المساحي لتقييم الجليد المتبقي، ومخاطر ذوبانه المحتملة على السكان الواقعين.ات أسفل مجرى النهر.

وأكد منظمو.ات مؤتمر لوزان، على “الحاجة المُلحة” لتحسين رصد المنحدرات ونمذجتها. ومع ذلك، حتى سويسرا الجبلية لا تستطيع رصد كل قمة، ولكل نظام حدوده.

ويُقرّ لامبييل بصعوبة التنبؤ بالكوارث الكبيرة: “كنا نعلم عدم استقرار كلاينس نيستورن؛ كان يتحرك خلال السنوات العشر الماضية. لكن يمكن حدوث ذلك أيضًا في أماكن غير معروفة، مثل بيز شيرسين العام الماضي. لم يكن أحد يعلم أنه غير مستقر”.

ويقول إنّه تم تحديد بعض الجبال الخطرة، ويجري رصدها بانتظام. لكن لا يزال بعضها الآخر مجهولًا، قبل إضافته: “علينا توقُّع مفاجآت في المستقبل… من الصعب جدًا معرفة أين ستحدث؟ ومتى؟”.

محتويات خارجية

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: لويجي جوريو ما هو الدور الذي يجب على سويسرا أن تلعبه للإسهام في حل أزمة المناخ؟ بالنسبة للبعض، هي أصغر من أن تتصرف، وبالنسبة لآخرين فهي غنية جدًا ولا تستطيع عدم القيام بأي شيء. ما الذي تتوقعه من سويسرا؟ شاركنا رأيك! شارك في الحوار عرض المناقشة

تحرير: فيرونيكا دي فوري

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"