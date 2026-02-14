التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي

reuters_tickers

7دقائق

لندن/نيروبي 14 فبراير شباط (رويترز) – قال تسعة دبلوماسيين وخبراء إن الخلاف بين السعودية والإمارات في منطقة القرن الأفريقي يلقي بظلاله على قمة الاتحاد الأفريقي في أديس ابابا، لكن معظم زعماء القارة سيحاولون تجنب الانحياز إلى أي من الطرفين.

امتد ما بدأ كخلاف في اليمن ليعبر البحر الأحمر إلى منطقة مُنهكة بالصراعات – من الحروب في الصومال والسودان إلى التنافس بين إثيوبيا وإريتريا والانقسام في ليبيا.

وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت الإمارات طرفا مؤثرا في منطقة القرن الأفريقي – التي تشمل في المقام الأول السودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي – من خلال استثمارات بمليارات الدولارات ودبلوماسية قوية ودعم عسكري سري.

أما السعودية فهي أكثر تحفظا، لكن الدبلوماسيين يقولون إنها تبني تحالفا يضم مصر وتركيا وقطر.

وقال دبلوماسي أفريقي رفيع المستوى لرويترز “استفاقت السعودية وأدركت أنها قد تفقد السيطرة على البحر الأحمر، بعد أن ظلت في حالة من الركود بينما كانت الإمارات تعزز نفوذها في القرن (الأفريقي)”.

وركز التنافس في البداية على البحر الأحمر وخليج عدن – وهما ممران ملاحيان حيويان- لكنه وصل الآن إلى مناطق أبعد في داخل المنطقة.

وقال الدبلوماسي “اليوم، (التنافس) موجود في الصومال، ولكنه يمتد أيضا إلى السودان والساحل وأماكن أخرى”.

* انحياز لطرف

قال دبلوماسيون إنه في حين أن هذه الصراعات تحركها في الأساس دوافع محلية قوية، فإن تدخل هاتين الدولتين الخليجيتين يجبر البلدان والمناطق وحتى القادة العسكريين على الانحياز لأحد الطرفين.

وأوضح مايكل ولد مريم خبير شؤون القرن الأفريقي في جامعة ماريلاند أن أطرافا رئيسية بالمنطقة، بما في ذلك إريتريا وجيبوتي والصومال والقوات المسلحة السودانية، لديها شعور متنام بعدم الارتياح لسياسة الإمارات الخارجية “القوية”.

وقال “قد تسعى السعودية إلى الحد من نفوذ الإمارات في القرن الأفريقي أو تقليصه، لكن علينا الانتظار لنرى كيف سيصبح الوضع… لدى الإمارات نفوذ كبير في المنطقة – فهي تتمتع بوجود عسكري استكشافي وروابط مالية هائلة”.

ويقول مسؤولون سعوديون إن أنشطة الإمارات في اليمن والقرن الأفريقي تهدد الأمن القومي لبلادهم.

في حين يقول مسؤولون إماراتيون رفيعو المستوى إن استراتيجية بلدهم تعزز الدول في مواجهة المتطرفين، يرى خبراء من الأمم المتحدة ومسؤولون غربيون أنها ساهمت أحيانا في تأجيج الصراعات وتمكين زعماء استبداديين، وهو ما تنفيه الإمارات.

وطلب المسؤولون والدبلوماسيون الذين أجريت معهم مقابلات من أجل هذا التقرير عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الموضوع.

* تجنب صراع بين قوى خليجية

يمثل اعتراف إسرائيل باستقلال أرض الصومال أبرز مثال حتى الآن على التوتر المتصاعد.

وقطع الصومال جميع علاقاته مع أبوظبي، متهما إياها بالتأثير على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. ومنذ ذلك الحين، وقعت مقديشو اتفاقية دفاعية مع قطر، بينما أرسلت تركيا طائرات مقاتلة إلى العاصمة في استعراض للقوة.

وترتفع حدة التوتر أيضا بين إثيوبيا، الدولة المضيفة للاتحاد الأفريقي، وجارتها إريتريا، اللتين تقتربان من الدخول في حرب منذ شهور. وزار زعيم إريتريا الرياض مؤخرا، وهي زيارة اعتبرها محللون إشارة على دعم سعودي.

وأكدت جميع المصادر والخبراء الذين تحدثت إليهم رويترز أن الإمارات والسعودية تقفان على طرفي نقيض في النزاع بالسودان، فبينما يُعتقد أن الإمارات تقدم الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تصطف الدول المتحالفة مع السعودية خلف القوات المسلحة السودانية إلى حد كبير.

وقال مسؤولون أمنيون إن مصر، حليفة السعودية، نشرت طائرات مسيرة تركية الصنع على طول حدودها مع القوات المسلحة السودانية واستخدمتها لضرب قوات الدعم السريع في السودان.

وقال محللون إن إثيوبيا تتمتع بدعم من الإمارات، وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن إثيوبيا تستضيف معسكرا سريا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من السودان المجاور.

ولم تعلق إثيوبيا علنا على هذا التقرير.

* “حلفاء ووكلاء”

قال خبراء إن السعودية غالبا ما تعمل من خلال حلفائها ووكلائها في أنحاء المنطقة بدلا من التدخل المباشر.

وقال ولد مريم إن الدول الأفريقية ستتوخى الحذر على الأرجح.

وأضاف “حتى تلك الأطراف في القرن الأفريقي المتخوفة من نفوذ الإمارات قد تتوخى الحذر بشأن مدى رغبتها في الانخراط في صراع بين هاتين القوتين الخليجيتين”.

والقرن الأفريقي ليس الأزمة الوحيدة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.

فالحرب مستمرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، وتنتشر حركات التمرد المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل.

لكن من المرجح أن تظل هذه الصراعات في المرتبة الثانية على جدول الأعمال بعد القرن الأفريقي.

وقال أليكس روندوس المبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي إلى المنطقة إن القرن الأفريقي أصبح ساحة فرعية للتنافس في الشرق الأوسط.

وأضاف “هل يدرك السعوديون والإماراتيون… الآثار المترتبة على ذلك تماما؟ هل سيسمح القرن الأفريقي لنفسه بأن يتمزق إلى أشلاء بفعل هذا التنافس الخارجي والمتواطئين الأفارقة؟”

(إعداد دعاء محمد ورحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)