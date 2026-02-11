الجمهورية الإسلامية تحيي ذكرى الثورة في ظل ضغوط أميركية

شدّد الرئيس الإيراني الأربعاء على أن بلاده لن ترضخ لمطالب الولايات المتحدة “المفرطة” بشأن برنامجها النووي، تزامنا مع إحياء الجمهورية الإسلامية ذكرى ثورة العام 1979 في أعقاب موجة احتجاجات شعبيّة شكلت أحد أبرز التحديات التي واجهتها منذ قيامها.

في خطاب ألقاه في ساحة آزادي (الحرية) في طهران، أمام حشد يلوح بأعلام الجمهورية الإسلامية، أكد مسعود بزشكيان أن بلاده لن تخضع للمطالب الأميركية و”لن تستسلم أمام العدوان”.

عشية الذكرى، هتف إيرانيون من نوافذ منازلهم في أحياء بالعاصمة “الموت للديكتاتور” و”الموت للجمهورية الإسلامية”، وفق مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تحققت وكالة فرانس برس من صحة ثلاثة منها.

ولا تزال طهران أيضا مهددة بتدخل عسكري أميركي.

بعد خروج تظاهرات في أواخر كانون الأول/ديسمبر تطورت إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد السلطات التي قمعتها بعنف في مطلع العام، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من التحذيرات لإيران.

ويستقبل ترامب في واشنطن الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يضغط لكي تتضمن أي مفاوضات إيرانية أميركية “الحد من الصواريخ البالستية وتجميد الدعم” المقدم من طهران لفصائل مسلحة إقليمية معادية لإسرائيل، وهو مطلب أكدته الولايات المتحدة أيضا.

– صواريخ وشعارات ضد ترامب –

في طهران، تظاهر أنصار الحكومة الأربعاء وسط انتشار أمني مكثّف أكثر من المعتاد في السنوات السابقة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وأقيمت تجمّعات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد.

وقال الطبيب يعقوب قربانبور لوكالة فرانس برس بصوت يملؤه الغضب “منذ أربعين عاما، ننام ونستيقظ على شبح الحرب والهجوم. هل تعتقدون حقا أنكم قادرون على ترهيبنا؟”، مضيفا أنه إذا كان “العدو” يتفاوض “فذلك لأنه أدرك أنه لا يستطيع هزيمتنا بالحرب”.

ورأت مينا، وهي معلمة تبلغ 43 عاما لم ترغب في ذكر اسم عائلتها، أن الولايات المتحدة وإسرائيل “حاولتا استغلال الصعوبات الاقتصادية التي تسببتا بها، لإغراق إيران في الفوضى”، مرددة بذلك خطاب السلطات ضد حركة الاحتجاج.

وسط الحشود، ارتفعت شعارات تشدد على المقاومة، ولافتات تحمل شعارات وصورا تندد وتهزأ من ترامب ورضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع وأحد أبرز قادة المعارضة في المنفى. كما نُصبت مجسمات صواريخ في ساحة آزادي.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي أثناء مشاركته في الاحتفالات “لا أحد يستطيع أن يمس صواريخنا”، وفق فيديو نشره على حسابه في منصة تلغرام.

في الليلة السابقة، نظمت الحكومة عروض ألعاب نارية احتفالا بذكرى تولي آية الله روح الله الخميني السلطة رسميا عام 1979.

وبحسب حساب “شهرك اكباتان” الذي يتابع أخبار منطقة سكنية في طهران على منصة إكس، أرسلت السلطات قوات أمن هتفت “الله أكبر” بعد أن بدأ سكان في ترديد شعارات ضدها.

بعد جولة أولى من المحادثات في سلطنة عمان في السادس من شباط/فبراير، أكدت إيران مجددا أنها مستعدة فقط لمناقشة برنامجها النووي، وشدّدت على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، فيما تتهمها دول غربية وإسرائيل بالسعي للحصول على أسلحة نووية.

وأكد الرئيس مسعود بزشكيان مجددا أن إيران “لا تسعى” إلى امتلاك أسلحة نووية، وأنها منفتحة على “أي عملية تحقق” من الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

– قطر وسلطنة عمان –

في الأثناء، يعمل دبلوماسيون خليجيون على تخفيف حدة التوترات. وذكر مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء أنه تحدث مع الرئيس الأميركي حول ضرورة “معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية”.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني.

وأضاف بيان الديوان الأميركي أن النقاش تناول “تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي”.

وصل لاريجاني قطر قادما من سلطنة عُمان التي توسطت لاستئناف المحادثات بين طهران مع واشنطن، لأول مرة منذ الضربات الأميركية على عدد من منشآتها النووية خلال حرب الاثني عشر يوما التي شنتها إسرائيل في حزيران/يونيو.

في موازاة ذلك، تواصل إيران قمع الأصوات المعارضة. وسجلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 6984 شخصا، من بينهم 6490 متظاهرا، خلال ذروة الاحتجاجات في أوائل كانون الثاني/يناير، واعتُقل ما لا يقل عن 52623 شخصا منذ ذلك الحين.

ومن بين الموقوفين نشطاء في الحركة الإصلاحية في إيران دعموا حملة بزشكيان الانتخابية في عام 2024 قبل أن ينأوا بأنفسهم عنه.

