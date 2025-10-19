الجناح العسكري لحماس يعلن العثور على رفات رهينة إسرائيلي

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – أعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين، وقال إنه سيُسلمه إلى إسرائيل في وقت لاحق يوم الأحد “في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك”.

وأكدت الحركة أن أي “تصعيد” إسرائيلي سيعوق عمليات البحث، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل شنّ غارات جوية وقصف مدفعي على أهداف في جنوب غزة وسط خلافات بخصوص انتهاك وقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)