The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجناح العسكري لحماس يعلن العثور على رفات رهينة إسرائيلي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين، وقال إنه سيُسلمه إلى إسرائيل في وقت لاحق يوم الأحد “في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك”.

وأكدت الحركة أن أي “تصعيد” إسرائيلي سيعوق عمليات البحث، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل شنّ غارات جوية وقصف مدفعي على أهداف في جنوب غزة وسط خلافات بخصوص انتهاك وقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية