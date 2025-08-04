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الجواد ” عفجان” يحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

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أحرز الجواد ” عفجان ” بشعار “الشقب ريسينج”، لقب كأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأصيلة بمحطته الهولندية الثامنة الأحد على مضمار “دوندخت العشبي” في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن النسخة الثانية والثلاثين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وحسم الجواد “عفجان” اللقب، بإشراف المدرب جون دو ميول، وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، بعد أداء استثنائي مكنه من انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة، بحسب الوكالة.

وتخطى الجواد “عفجان ” بفارق عنق “الزير” للمالك محمد فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس غيوم جيدج جاي، وجاء ثالثا “سكا دو ليجل”  للمالك مصطفى بوسيف، بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة إيكيم جيان بيرنارد.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2150 متراً، بزمن قدره 2:21:02 دقيقة، وبلغت قيمة جوائزه 100 ألف دولار، وهي الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا.

وشارك في السباق 11 خيلا تمثل نخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

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