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الجيش: إسرائيل تعترض طائرة معادية عبرت من لبنان

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دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض “طائرة معادية” عبرت الحدود من لبنان إلى شمال إسرائيل اليوم الأربعاء.

ولم يربط الجيش الطائرة المسيرة بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، ولم تعلن الجماعة أيضا مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

كان لبنان قد أعلن وقفا جزئيا لإطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل تمتنع إسرائيل بموجبه عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة لسيطرة حزب الله وتتوقف الجماعة عن شن هجمات على إسرائيل، إلا أن السفارة اللبنانية في واشنطن قالت إن هذا الاتفاق لا ينهي الصراع.

(تغطية صحفية جنى شقير وأحمد الإمام – إعداد محمود سلامة ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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