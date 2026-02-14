الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

reuters_tickers

5دقائق

من فيل ستيوارت إدريس علي

واشنطن 14 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم، فيما قد يصبح صراعا أكثر خطورة عما شهدناه من قبل بين البلدين.

يزيد ما أعلنه المسؤولان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هوياتهما بسبب الطبيعة الحساسة للتخطيط، من المخاطر التي تهدد الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

عقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات في سلطنة عمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية بشأن برنامج طهران النووي، بعد أن حشد ترامب قوات عسكرية في المنطقة، مما أثار مخاوف من شن عمل عسكري جديد.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة إن وزارة الدفاع (البنتاجون) سترسل حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط، مضيفة آلاف الجنود إلى جانب طائرات مقاتلة ومدمرات صواريخ موجهة وقوة نارية أخرى قادرة على شن هجمات والدفاع عنها.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها أمام القوات الأمريكية أمس الجمعة في قاعدة في ولاية نورث كارولاينا “كان من الصعب التوصل إلى اتفاق” مع إيران. وأضاف “أحيانا يجب أن تشعر بالخوف. هذا هو الشيء الوحيد الذي سيحل المشكلة حقا”.

وردا على سؤال حول الاستعدادات لعملية عسكرية أمريكية محتملة طويلة الأمد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي “الرئيس ترامب يضع جميع الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بإيران”.

وأضافت “إنه يستمع إلى وجهات نظر متنوعة حول أي قضية معينة، لكنه يتخذ القرار النهائي بناءً على ما هو أفضل لبلدنا وأمننا القومي”.

وامتنع البنتاجون عن التعليق.

أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى المنطقة العام الماضي، عندما شنت ضربات على مواقع نووية إيرانية. ومع ذلك، كانت عملية “مطرقة منتصف الليل ” (ميدنايت هامر) في يونيو حزيران هجوما أمريكيا لمرة واحدة، حيث انطلقت قاذفات شبح من الولايات المتحدة لضرب منشآت نووية إيرانية.

وشنت إيران هجوما انتقاميا محدودا للغاية على قاعدة أمريكية في قطر.

* تزايد المخاطر قال المسؤولون إن التخطيط الجاري هذه المرة أكثر تعقيدا.

وقال أحد المسؤولين إن الجيش الأمريكي يمكن أن يضرب في حملة مستمرة المنشآت الحكومية والأمنية الإيرانية، وليس فقط البنية التحتية النووية. ورفض المسؤول تقديم تفاصيل محددة.

ويقول الخبراء إن المخاطر التي تتعرض لها القوات الأمريكية ستكون أكبر بكثير في مثل هذه العملية ضد إيران، التي تمتلك ترسانة هائلة من الصواريخ. كما أن الضربات الانتقامية الإيرانية تزيد من خطر اندلاع صراع إقليمي.

وقال المسؤول نفسه إن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن ترد إيران، مما يؤدي إلى تبادل الضربات والانتقامات على مدى فترة من الزمن.

ولم يرد البيت الأبيض والبنتاجون على أسئلة حول مخاطر الانتقام أو الصراع الإقليمي.

وهدد ترامب مرارا وتكرارا بقصف إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية وقمعها للمعارضة في الداخل. ويوم الخميس، حذر من أن البديل عن الحل الدبلوماسي سيكون “مؤلما للغاية”.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أنه في حالة شن ضربات على الأراضي الإيرانية، فإنه قد يرد بمهاجمة أي قاعدة عسكرية أمريكية.

تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وتركيا.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترامب لإجراء محادثات في واشنطن يوم الأربعاء، قائلا إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، “فيجب أن يتضمن العناصر المهمة لإسرائيل”.

وقالت إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط هذه المسألة بالصواريخ.

(تغطية صحفية فيل ستيوارت وإدريس علي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)