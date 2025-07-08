الجيش الإسرائيلي: استهداف قيادي من حماس في لبنان

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بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إنه استهدف قياديا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمدينة طرابلس في شمال لبنان، وذلك في أول عملية اغتيال بالمنطقة منذ عدة أشهر.

وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن الشخص المستهدف يدعى مهران مصطفى بعجور. ووصفه البيان بأنه من “أبرز قيادات” حماس في لبنان.

ولم تعلق حماس بعد على ما قاله الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن سيارة جرى استهدافها قرب طرابلس. وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا، دون أن تذكر هويتهم، مضيفة أن 13 شخصا أصيبوا في الهجوم.

وتتواجد حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في مخيمات تؤوي لاجئين فلسطينيين منذ عقود.

ومنذ الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 2023، شنت إسرائيل غارات على جماعة حزب الله اللبنانية وأعضاء بفصائل فلسطينية في لبنان.

وقُتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في أوائل عام 2024، واستهدفت غارات أخرى مخيمات فلسطينية في شمال لبنان.

وأنهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل، لكن إسرائيل واصلت شن غارات على ما تصفه بمخازن أسلحة ومقاتلين تابعين للجماعة اللبنانية، معظمهم في الجنوب.

وغارة يوم الثلاثاء قرب طرابلس هي أول عملية اغتيال في المنطقة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، يواصل المبعوث الأمريكي توماس بيريك زيارة إلى لبنان تستمر يومين لمناقشة نزع سلاح جماعة حزب الله وجماعات مسلحة أخرى.