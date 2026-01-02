الجيش الإسرائيلي: اعتراض “هدف خاطئ” بعد انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان
2 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه اعترض “هدفا خاطئا” في بلدة برعم بشمال إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار بسبب ما يشتبه بأنه طائرة مسيرة.
وصرح مصدر مقرب من حزب الله لرويترز بأن الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران لا صلة لها بالواقعة.
ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق هدنة، إذ حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل “ستتخذ الإجراءات اللازمة” إذا لم تكبح بيروت ترسانة الجماعة.
(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير من دبي ومايا الجبيلي من لبنان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )