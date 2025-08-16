الجيش الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع

(رويترز) – ‭ ‬قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من يوم الأحد استعدادا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع “حفاظا على أمنهم”.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان إسرائيل عزمها شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني، مما أثار قلقا دوليا حيال مصير القطاع المدمر الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي إن هذا الهجوم سيسبقه إجلاء السكان المدنيين إلى “مناطق آمنة” من مدينة غزة، التي وصفها بأنها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس “سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع”.

ولم ترد الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق على ما أعلنته إسرائيل، لكنها حذّرت يوم الخميس من أن آلاف العائلات التي تعاني بالفعل من ظروف إنسانية مروعة قد تُدفع إلى حافة الانهيار في حالة المضي قدما في الخطة المتعلقة بمدينة غزة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، بما في ذلك المناطق الواقعة في جنوب غزة التي أمرت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.

وأحجم الجيش عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت معدات الإيواء مخصصة لسكان مدينة غزة الذين يقدر عددهم بحوالي مليون نسمة في الوقت الحالي، وما إذا كان الموقع الذي سيُنقلون إليه في جنوب غزة هو منطقة رفح المتاخمة للحدود مع مصر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم السبت إن خطط الهجوم الجديد لا تزال قيد الإعداد.

وذكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهي حليفة لحركة حماس، أن إعلان “جيش الاحتلال عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه الوحشي لاحتلال مدينة غزة هو استهزاء فجّ ووقح بالمواثيق الدولية وامتهان صارخ لما يسمى بالمؤسسات الأممية التي تدّعي أنها وُجدت لحماية المدنيين وضمان حقوق الشعوب تحت الاحتلال”.

ومع ذلك، زادت القوات الإسرائيلية بالفعل من عملياتها في ضواحي مدينة غزة خلال الأسبوع المنصرم. وأعلن سكان في حيي الزيتون والشجاعية عن وقوع قصف مكثف من الطائرات والدبابات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير كثير من المنازل.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه بدأ عملية جديدة في حي الزيتون لتحديد مواقع المتفجرات وتدمير الأنفاق وقتل المسلحين في المنطقة.

واندلعت الحرب عندما هاجمت حركة حماس جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة. وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من أصل 50 رهينة متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق أدى إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني. وتسبب أيضا في أزمة جوع ونزوح داخلي لمعظم سكان القطاع وتحويل أغلب مناطق القطاع إلى أنقاض.

ومن المتوقع أن يشهد يوم الأحد احتجاجات تطالب بالإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في أنحاء إسرائيل، إذ قالت شركات وجامعات كثيرة إنها ستضرب عن العمل طوال اليوم.

وانتهت المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن الرهائن، بدعم من الولايات المتحدة، إلى طريق مسدود الشهر الماضي، ويحاول الوسيطان مصر وقطر إحياءها.

