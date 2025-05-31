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الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه قتل القائد العسكري في حماس محمد السنوار في 13 مايو

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(رويترز) – أكد الجيش الإسرائيلي يوم السبت أنه قتل محمد السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، يوم 13 مايو أيار ليؤكد ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام.

كان محمد السنوار هدفا لغارة إسرائيلية على مستشفى في جنوب غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن نتنياهو يوم الأربعاء مقتل محمد السنوار، وهو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الزعيم الراحل للحركة والعقل المدبر لهجوم أكتوبر تشرين الأول 2023.

ولم تؤكد حماس أو تنف مقتله.

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