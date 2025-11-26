الجيش الإسرائيلي يسلم جثث 15 فلسطينيا كان يحتجزها ضمن صفقة التبادل

أعلنت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس والدفاع المدني الأربعاء، تسلم جثث 15 فلسطينيا كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر، ضمن عملية تبادل الجثامين بين إسرائيل وحماس.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم “ستلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنها اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثمانا”. وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل وصول الجثامين إلى مستشفى ناصر بخان يونس، في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعرف على هويات “99 شهيدا من أصل 345 من الجثامين المفرج عنها من لاحتلال”.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها الطبية “تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي”.

وفي تصريح صحافي قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن “تسليم جثمان أحد أسرى الجيش الإسرائيلي، يأتي في سياق التزام حركة حماس الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل”، وطلب من الوسطاء “الضغط على الاحتلال لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة، وإلزامه بوقف الخروقات” لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر في حماس إن الحركة “تواصل عمليات البحث عن الجثامين في غزة، تمهيدا لتسليمهما للجاب الإسرائيلي”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الرهينة الذي تسلّم الجيش رفاته الثلاثاء من غزى هو درود أور، وكان أحد الرهائن الثلاثة المتبقين في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد أكثر من عامين من الحرب المدمرة في غزة.

