الجيش الإسرائيلي يعلن احتماء “مئات الآلاف” في الملاجئ بسبب صواريخ حزب الله

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان الأحد وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع “مئات الآلاف” من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ وإغلاق المدارس في شمال الدولة العبرية، بعد ساعات من توجيهها ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب “جبهة إسناد” لحماس وغزة إثر اندلاع الحرب بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية.

وكثّفت الدولة العبرية غاراتها السبت على أهداف للحزب، غداة ضربة دامية قرب بيروت أسفرت عن مقتل 45 شخصا بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين وعدد من قياديي وحدة النخبة، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان الأحد “تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفا من لبنان الى أراضي إسرائيل” بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق “قرابة 20 مقذوفا” في دفعة سابقة قرابة الساعة الخامسة.

كذلك، أفاد الجيش بأن صواريخ أُطلقت خلال الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني لوكالة فرانس برس “اضطر مئات الآلاف من الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل”.

وقالت هيئة إسعاف نجمة داود الحمراء في بيان إنّ أربعة أشخاص أصيبوا بشظايا، ثلاثة منهم في منطقة مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وفي ظل هذه الإطلاقات الصاروخية، اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارا بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في مناطق الشمال حتى مساء الإثنين.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إنه لن يسمح بعقد الأنشطة التعليمية في جميع أنحاء شمال إسرائيل حتى الساعة السادسة مساء الإثنين (15,00 ت غ)، مما يؤثر على “مئات آلاف الأطفال” وفقا لشوشاني.

وقال أحد السكان ويدعى باتريس وولف ويعمل في الصناعات الطبية لفرانس برس “في حيفا، أغلقت العديد من المدارس… والمكاتب فارغة”.

أضاف أن هناك “ضغوطا متزايدة” متبادلة بين إسرائيل والحزب.

وفي أعقاب إطلاق الصواريخ الأحد، أعلن الجيش شنّ غارات جديدة على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وكرر شوشاني الأحد التأكيد أن الجيش قصف السبت مجموعة من الأهداف معظمها “قاذفات صواريخ وفوهات إطلاق”، مشيرا الى أن الغارات الإسرائيلية كانت تهدف إلى “منع هجوم أوسع” من الحزب.

وكان الجيش قد أكد في بيان سابق أن الصواريخ تسببت في اشتعال الحرائق.

الى ذلك، أشار الجيش في بيان الى “اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق من دون وقوع إصابات”، مؤكدا أنهما “لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية”.

وأشار مسؤولون إسرائيليون هذا الأسبوع إلى نقل تركيز العمليات العسكرية من قطاع غزة الواقع الى الجنوب حيث تدور حرب مع حركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الى شمال البلاد الذي يشهد تبادلا شبه يومي للقصف مع حزب الله منذ أكثر من 11 شهرا.

بور-جد/ناش-ها/كام