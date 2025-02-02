الجيش الإسرائيلي يعلن تفجير “عدة مبان” في جنين بالضفة الغربية المحتلة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه فجّر “عدة مبان” في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بتصاعد دخان أسود كثيف فوق المدينة، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وقال الجيش في بيان “في إطار عملية مكافحة الإرهاب (…)، دمّر الجيش الإسرائيلي قبل قليل عدة مبان في جنين كانت تستعمل كبنى تحتية إرهابية”. وينفّذ الجيش عملية عسكرية واسعة في المنطقة التي تعد معقلا للفصائل المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأظهرت صور انفجارات في نحو عشر نقاط في المدينة، أعقبها تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق المنازل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “قوات الاحتلال فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين بعد تفخيخها”. وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر للوكالة إن بعض أقسام المستشفى تعرضت لأضرار جراء التفجيرات، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلن الجيش صباح الأحد بدء تنفيذ عملية عسكرية في عدة مناطق بشمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل، بحسب السلطات الفلسطينية.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل رجل يبلغ 73 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأفاد شهود السبت عن انتشار “واسع” للقوات الإسرائيلية فجرا حول مدينة طوباس وقرية طمون في شمال الضفة الغربية.

وقال صحافي في وكالة فرانس برس إنّ الجيش أغلق مخارج مخيّم الفارعة في طوباس القريبة من جنين، واقتحم منازل وأجبر سكانا على مغادرتها. كما شوهدت طائرات مسيّرة تحلّق في أجواء المخيّم.

وأورد الجيش في وقت سابق الأحد أنّ “مجموعة تكتيكية” بدأت عملية في محيط طمون بمنطقة طوباس التي تشهد أعمال عنف منذ أيام، مشيرا الى العثور على أسلحة وتوسيع العمليات العسكرية لتشمل خمس بلدات.

وألقى الجيش منشورات بالعربية في الشوارع جاء فيها أن العملية تهدف إلى “اجتثاث المجرمين المسلحين، أذناب إيران، أصحاب المصالح غير المحلية”.

وأطلقت القوات الإسرائيلية في 21 كانون الثاني/يناير عملية واسعة في جنين ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، مستعينة بجرافات وطائرات مسيّرة ومدرعات.

بور-دلا/ح س/ب ق