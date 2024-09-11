الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بعد هجوم دهسا بشاحنة في الضفة الغربية

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل جندي بعد هجوم دهسا “بشاحنة فلسطينية” استهدف “قوات تابعة له كانت تقوم بنشاط عملياتي” في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن الجندي القتيل هو الرقيب جيري جدعون هانجال (24 عاما). وافاد في بيان سابق بأنه تم إطلاق النار من قبل اسرائيلي مسلح ومن قبل جنود على منفذ الهجوم الذي وقع بين مستوطنة جفعات أساف اليهودية ومستوطنة بنيامين شمال مدينة رام الله، وقد “شلت حركته”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 موجة من العنف على وقع الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس والتي دخلت لتوّها الشهر الثاني عشر. لكن هجمات الدهس الفلسطينية كانت نادرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من قيام سائق شاحنة أردني بقتل ثلاثة حراس إسرائيليين بالرصاص عند معبراللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

ومنذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 662 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قُتل ما لا يقل عن 24 إسرائيليا بمن فيهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ميل-كرب/ماب/ب ق