الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في اليمن وجماعة الحوثي ترد بهجوم جوي

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من يمنى إيهاب ومحمد الغباري

عدن (اليمن)/القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر يوم الاثنين إن إسرائيل قصفت أهدافا للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة لتوليد الكهرباء في أول هجوم إسرائيلي على اليمن منذ شهر تقريبا.

وأضاف الجيش أن الغارات، التي استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة رأس الكثيب للكهرباء، جاءت ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على إسرائيل.

وبعد ساعات من الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من اليمن، مضيفا أنه جرت محاولات لاعتراضهما لكن نتائج هذه المحاولات لا تزال قيد المراجعة.

وقالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف متعددة في إسرائيل ردا على القصف في اليمن.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها لم تتلق أي اتصالات متعلقة بآثار مترتبة على إطلاق الصاروخين أو سقوط قتلى أو مصابين بعد إطلاقهما من اليمن.

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، نفذ الحوثيون هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين واستهدفوا حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية.

وتم اعتراض الغالبية العظمى من عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو لم تصب الهدف. ونفذت إسرائيل سلسلة من الغارات الانتقامية.

وقالت إسرائيل إنها هاجمت يوم‭ ‬الاثنين أيضا السفينة جالاكسي ليدر في ميناء رأس عيسى والتي احتجزها الحوثيون في أواخر عام 2023.

وأضاف الجيش “قامت قوات النظام الإرهابي الحوثي بتركيب نظام رادار على السفينة وتستخدمه لتعقب السفن في المياه الدولية من أجل تعزيز أنشطة النظام الإرهابي الحوثي”.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنه في أعقاب الهجمات تصدت “الدفاعات الجوية اليمنية بفاعلية للعدوان الإسرائيلي”، مضيفا أن “عملية التصدي تمت بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع”.

وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء الموانئ الثلاثة في اليمن قبل أن يشن هجماته.

وقال سكان لرويترز إن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر تسببت في توقف محطة الكهرباء الرئيسية عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض سفينة للهجوم قبالة ميناء الحديدة على البحر الأحمر وتخلي طاقم السفينة عنها بعد أن تسربت إليها المياه.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن شركة أمبري للأمن البحري قالت إن السفينة تنطبق عليها سمات الأهداف التي يهاجمها الحوثيون عادة.

ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتعد حركة الحوثي واحدة من آخر الجماعات المسلحة الموالية لإيران التي لا تزال صامدة في الشرق الأوسط بعد أن ألحقت إسرائيل أضرارا بالغة بحلفاء آخرين لطهران، مثل جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بل وإيران نفسها في حرب جوية استمرت 12 يوما الشهر الماضي.

ونمت جماعة الحوثي بتوجيهات قائدها عبد الملك الحوثي لتصبح جيشا يضم عشرات الآلاف من المقاتلين ويملك طائرات مسيرة مسلحة وصواريخ باليستية. وتقول السعودية والغرب إن الأسلحة تأتي من إيران، لكن طهران تنفي ذلك.