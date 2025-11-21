الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل خمسة مسلحين في جنوب قطاع غزة

3دقائق

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل الجمعة خمسة مسلحين فلسطينيين في منطقة خاضعة لسيطرته في جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يومين متتاليين من الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية على القطاع، والتي وقعت على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل مما يسمى الخط الأصفر الذي انسحب الجيش خلفه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قبل قليل، رصدت القوات خمسة إرهابيين خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض في شرق رفح، شرق الخط الأصفر”.

وأضاف أن المسلحين “اقتربوا من قوات الجيش المنتشرة في جنوب غزة، وشكلوا تهديدا مباشرا لها. وعلى إثر ذلك، قام سلاح الجو الإسرائيلي بالقضاء على الإرهابيين”.

من جهته، أفاد مستشفى في غزة وكالة فرانس برس بأن شخصا قتل بنيران إسرائيلية في واقعة أخرى قرب خان يونس في منطقة خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وشهدت غزة الأربعاء أحد أكثر أيامها دموية منذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وقضى 27 فلسطينيا في غارات جوية على مختلف أنحاء غزة، وفق الدفاع المدني الذي أعلن مقتل خمسة آخرين الخميس.

نفّذت إسرائيل ضربات متكررة ضد ما تقول إنها أهداف تابعة لحماس منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، ووقعت أيضا حوادث مميتة متعددة أطلقت فيها قواتها النار على أشخاص اقتربوا من الخط الأصفر أو عبروه.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد قُتل 312 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ سريان الهدنة.

صوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين لصالح مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، رغم أن حماس رفضت النص معتبرة أنه “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية”.

اندلعت الحرب على خلفية الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا.

في المقابل، خلف الهجوم الإسرائيلي على غزة 69,546 قتيلا على الأقل، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

