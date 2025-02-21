الجيش الإسرائيلي يقول إن جثة سلمتها حماس لا تعود لأي رهينة

reuters_tickers

4دقائق

من جيمس ماكنزي ومعيان لوبيل وألكسندر كورنويل

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن إحدى الجثث التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين في غزة، واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.

وذكر الجيش أنه تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري. وأضاف أن الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة.

وقال الجيش في بيان “هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب منظمة حماس الإرهابية التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد أربعة رهائن متوفين”، وطالب بإعادة شيري وجميع الرهائن.

وقالت عائلة الرهينة عوديد ليفشيتس في بيان إنه تم التعرف رسميا على جثته التي جرى تسليمها يوم الخميس أيضا.

ولم يصدر أي تعليق من حماس على الفور.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من (حماس) بعدما سلمت الحركة ما قالت إنها جثث أربعة رهائن إسرائيليين، من بينها جثتا الرضيع كفير وأرييل وهما أصغر رهينتين احتجزتهما حماس في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وسلم مسلحون فلسطينيون أربعة توابيت سوداء في عرض عام منظم بعناية بحضور عشرات من مسلحي حماس وحشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا للمشاهدة، في مشهد ندد به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

واصطف إسرائيليون على طول الطريق تحت المطر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في أثناء مرور السيارات التي أقلت التوابيت.

وقالت امرأة ذكرت أن اسمها إفرات “نقف هنا معا بقلوب مفطورة، والسماء تبكي معنا أيضا، ونصلي من أجل أيام أفضل”.

واحتشد أشخاص، كان بعضهم يبكي، فيما أصبح يعرف بساحة الرهائن في تل أبيب أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج “حزن وألم. تعجز الكلمات. قلوبنا.. قلوب أمة بأسرها، ممزقة”.

وتعهد نتنياهو بالقضاء على حماس في خطاب مسجل نشر بعد تسليم توابيت الرهائن، قائلا إن “التوابيت الأربعة” تلزم إسرائيل “أكثر من أي وقت مضى” بضمان عدم تكرر هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال “تصرخ دماء أحبائنا علينا من الأرض وتلزمنا بتصفية الحسابات مع القتلة الأخساء وسنفعل ذلك”.

ودأب المسؤولون الإسرائيليون على تأكيد أن إسرائيل ستقضي على حماس خلال الصراع المستمر منذ 16 شهرا، وأنها ستعيد حوالي 250 رهينة احتجزوا خلال الهجوم الذي قادته الحركة على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ووقف أحد المسلحين بجوار ملصق لرجل يرتدي الكوفية الفلسطينية ويقف أمام توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية وكتب على الملصق “عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت”.

وسلمت حماس الجثث وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بدعم من الولايات المتحدة ووساطة قطر ومصر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش يندد “باستعراض نعوش الرهائن المتوفين بالطريقة التي شوهدت هذا الصباح، هذا أمر بغيض ومروع”.

وأضاف أن القانون الدولي يتطلب تسليم الرفات بطريقة تضمن “احترام كرامة المتوفين وعائلاتهم”.