The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تنفذ عمليات على مشارف مدينة غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّ قواته تنفذ سلسلة عمليات على أطراف مدينة غزة، وذلك قبل هجوم كبير للسيطرة على المنطقة.

وجاء الإعلان بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على السيطرة على أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني المحاصر، بعد 22 من الحرب المدمّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “خلال الأيام القليلة الماضية، عملت قوات الجيش في منطقة (حي) الزيتون على مشارف مدينة غزة”. 

وأضاف “تعمل القوات على تحديد مواقع المتفجّرات والقضاء على الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب فوق الأرض وتحتها. وفي إطار أنشطتها، استهدفت القوات مبنى مفخخا لتخزين الأسلحة وفكّكته”. 

وأشار الجيش إلى أنّ قواته تعرّضت أيضا لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، مضيفا أنّه لم يصب أي من عناصره بأذى خلال الحادث.

والأربعاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إنّه تمّت الموافقة على المخطّط الهجومي الجديد.

في الأيام الأخيرة، أفاد سكان من مدينة غزة وكالة فرانس برس عن تكثيف عدد الغارات الجوية على المناطق السكنية، فيما نددت حركة حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتوغّلات البرية الإسرائيلية “العدوانية” في المنطقة.

وأثارت خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نطاق الحرب، موجة من الإدانات الدولية واحتجاجات محلية.

أسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61827 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

دس/ناش/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية