الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تنفذ عمليات على مشارف مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّ قواته تنفذ سلسلة عمليات على أطراف مدينة غزة، وذلك قبل هجوم كبير للسيطرة على المنطقة.

وجاء الإعلان بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على السيطرة على أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني المحاصر، بعد 22 من الحرب المدمّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “خلال الأيام القليلة الماضية، عملت قوات الجيش في منطقة (حي) الزيتون على مشارف مدينة غزة”.

وأضاف “تعمل القوات على تحديد مواقع المتفجّرات والقضاء على الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب فوق الأرض وتحتها. وفي إطار أنشطتها، استهدفت القوات مبنى مفخخا لتخزين الأسلحة وفكّكته”.

وأشار الجيش إلى أنّ قواته تعرّضت أيضا لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، مضيفا أنّه لم يصب أي من عناصره بأذى خلال الحادث.

والأربعاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إنّه تمّت الموافقة على المخطّط الهجومي الجديد.

في الأيام الأخيرة، أفاد سكان من مدينة غزة وكالة فرانس برس عن تكثيف عدد الغارات الجوية على المناطق السكنية، فيما نددت حركة حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتوغّلات البرية الإسرائيلية “العدوانية” في المنطقة.

وأثارت خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نطاق الحرب، موجة من الإدانات الدولية واحتجاجات محلية.

أسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61827 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

