الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء 12 بلدة في جنوب لبنان

وجه الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنذارا بإخلاء 12 بلدة وقرية في جنوب لبنان، تمهيدا لضربات محتملة رغم سريان هدنة مع حزب الله.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة إكس أسماء تلك البلدات قائلا لسكانها “حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة”.

والإنذار موجه لقرى كوثرية السياد والغسانية ومزرعة الداودية وبدياس وريحان وزلاية والبازورية وحاروف وحبوش ونصارية وقلاويه ودير الزهراني.

وتتبادل اسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ويعلن الحزب تنفيذه عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

وإضافة الى الضربات اليومية، تنفّذ القوات الاسرائيلية عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية.

وكانت إسرائيل أعلنت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن “خط أصفر” في جنوب لبنان يمتد لعشرة كيلومترات وحيث نشرت قواتها ومنعت السكان من العودة.

وتقع معظم القرى المشمولة في تحذير الأربعاء شمال نهر الليطاني، خارج المنطقة التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.

وفي بيان منفصل، قال الجيش إن سلاح الجو استهدف الثلاثاء عدة منشآت يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية.

وأضاف البيان “تم استهداف هذه المنشآت بينما كان عناصر حزب الله يعملون داخلها، ويقومون بالتقدم وتنفيذ هجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.

وأشار إلى أنه “خلال الضربات، تم القضاء على عدد من العناصر”.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بعد هجوم إسرائيلي أميركي مشترك على إيران، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة على لبنان، إضافة إلى اجتياح بري في الجنوب.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل أكثر من 2700 شخص، بينهم العشرات منذ وقف إطلاق النار في 17 نيسان/أبريل الذي توسطت فيه واشنطن بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه فقد أيضا 17 جنديا ومدنيا واحدا متعاقدا مع الجيش خلال القتال.

