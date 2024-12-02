الجيش اللبناني: مسيّرة إسرائيلية تستهدف جرافة في مركز عسكري

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال الجيش اللبناني يوم الاثنين إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة عسكرية لبنانية في أثناء قيامها بأعمال تحصين داخل مركز العبارة العسكري بالقرب من الحدود اللبنانية مع سوريا.

وأضاف أن جنديا أصيب.

وذكر الجيش على منصة إكس أن “مسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة”.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ يوم الأربعاء في إطار اتفاق اقترحته الولايات المتحدة لهدنة مدتها 60 يوما بهدف إنهاء الأعمال القتالية التي استمرت أكثر من عام.

ومهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية أودى بحياة الآلاف منذ أن اندلع بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة العام الماضي.