الحرس الوطني ينقذ 4 أشخاص جنحت دراجاتهم المائية قبالة ساحل أبوظبي

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أنقذت السلطات الإماراتية 4 أشخاص جنحت دراجاتهم المائية في منطقة مياه ضحلة قبالة سواحل العاصمة أبوظبي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ قوات المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس السواحل بالحرس الوطني نفذت عملية الإخلاء الناجحة بعد تحديد موقع الدراجات، مشيرة إلى أنه تم إخلاء الأشخاص الأربعة إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولم تذكر الوكالة الرسمية جنسية الاشخاص الأربعة أو مزيدا من التفاصيل عن الحادث.